Stiliyle göz dolduruyor

NEVBAHAR KOÇ
Nevbahar Koç
Ronit Hakko
Ümit Boyner
Yasemin Özilhan
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Bebek'te lüks aracıyla objektiflere yakalandı.
Havanın güneşli olmasını fırsat bilen iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, hafta sonu kendilerini Bebek'e attı.
Tasarımcı ve tasarımcı adaylarının sofra dekorasyonlarıyla yarıştığı, İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nın kazananları dün gece gerçekleştirelen törenle sahiplerini buldu.
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