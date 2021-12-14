Zeynep Üstünel, Serra Taşkent ve Aslı Şen Bebek'te objektiflere yansıdı.
14 Aralık 2021 Salı
SPORTİF ZEYNEP ÜSTÜNEL BEBEK2TE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
SERRA TAŞKENT BEBEK PARKI'NDA TEKNE BEKLEDİ.
SERRA TAŞKENT
SERRA TAŞKENT
ASLI ŞEN BEBEK'TE ARABASINI PARK ETTİKTEN SONRA GEZİNTİYE ÇIKTI.
ASLI ŞEN
ASLI ŞEN
Bebek'te keyifli gün...
Zeynep Üstünel, Serra Taşkent ve Aslı Şen Bebek'te objektiflere yansıdı.
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