Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, hafta sonunu Mısır'a giderek değerlendirdi.
04 Aralık 2021 Cumartesi
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton'un 'Mısır' gezisi...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, hafta sonunu Mısır'a giderek değerlendirdi.
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