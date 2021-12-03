Özel tasarımları çatısı altında buluşturan ünlü marka kurucuları Duygu ve Sanem İçil'in ev sahipliğinde yılbaşı daveti düzenledi.
03 Aralık 2021 Cuma
SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN YASEMİN ÖZİLHAN ÇAY SAATİ ETKİNLİĞİNDE YAKIN DOSTLARIYLA YEMEK YEDİ.
AYŞE BOYNER MARKANIN KURUCULARI DUYGU VE SANEM İÇİL'İN YILBAŞINA ÖZEL DÜZENLEDİKLERİ ÇAY SAATİ ETKİNLİĞİNE KATILDI.
YASEMİN ÖZİLHAN, DUYGU, SANEM İÇİL
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Sosyete yılbaşı etkinliğinde buluştu!
Özel tasarımları çatısı altında buluşturan ünlü marka kurucuları Duygu ve Sanem İçil'in ev sahipliğinde yılbaşı daveti düzenledi.
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