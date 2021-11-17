Genç tasarımcılar 'Koza'da yarıştı!

İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN GECEYE KATILARAK GENÇ TASARIMCILARA DESTEK OLDU.
İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN GECEYE KATILARAK GENÇ TASARIMCILARA DESTEK OLDU.
NEJDET AYAYDIN
İŞ İNSANI İSMAİL GÜLLE VE MUSTAFA GÜLTEPE ÖNEMLİ GECEYE GELEN İSİMLER ARASINDAYDI.
İSMAİL GÜLLE
MUSTAFA GÜLTEPE
İŞ İNSANI SİNAN ÖNCEL GECEYE EŞİ LARA ÖNCEL İLE BİRLİKTE KATILDI.
MODA TASARIMCISI ÖZGÜR MASUR GENÇ YETENEKLERİN TASARIMLARINI İNCELEDİ.
MODACI GÜL AĞIŞ VE MEHTAP ELAİDİ KOZA GENÇ MODA TASARIMLARI YARIŞMASI GECESİNDE BİRLİKTE YER ALDILAR.
MODA TASARIMCI ZEYNEP TOSUN ÖDÜL GECESİNDE YERİNİ ALDI.
ZEYNEP TOSUN, MEHTAP ELAİDİ, ECE EGE
İSMAİL KUTLU
TAMER YILMAZ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
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