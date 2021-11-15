Kosifler ailece tatilde...

Melda Kosif, ailece çıktıkları tatillerinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

15 Kasım 2021 Pazartesi

İŞ İNSANI SİNAN KOSİF İLE EŞİ MELDA KOSİF KIZLARI MAYLA VE MELİNA İLE BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI.

SİNAN-MELDA, MAYLA, MELİNA KOSİF

SİNAN-MELDA, MAYLA, MELİNA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

Kosifler ailece tatilde...

Melda Kosif, ailece çıktıkları tatillerinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık ve faklı...

Melisa Von Faber Castell
Tarz kombinler

Berrin Zorlu
Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı
Tarz kombinler

Nevbahar Koç
Stiliyle göz dolduruyor

Ronit Hakko
Bakan Bebek'te yürüyüş yaptı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
Hilton'a düğün kutlaması!

Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, üç gün süren düğününden sonra evlilik kutlaması yaptı.
Kosifler ailece tatilde...

Melda Kosif, ailece çıktıkları tatillerinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.