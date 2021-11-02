Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı seyahatinden sonra rotasını İstanbul'a çevirdi. Bebek'te objektiflere yansıyan Baler, misafirleri için alışveriş yaptı.
02 Kasım 2021 Salı
ETEL BALER BEBEK'TE ALIŞVERİŞ YAPARKEN OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
ETEL BALER
SAĞLIKLI BESLENEN VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.
ETEL BALER
SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.
ETEL BALER
SONRASINDA İŞ İNSANI ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Bebek'te alışveriş...
Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı seyahatinden sonra rotasını İstanbul'a çevirdi. Bebek'te objektiflere yansıyan Baler, misafirleri için alışveriş yaptı.
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