Bebek'te alışveriş...

Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı seyahatinden sonra rotasını İstanbul'a çevirdi. Bebek'te objektiflere yansıyan Baler, misafirleri için alışveriş yaptı.

02 Kasım 2021 Salı

ETEL BALER BEBEK'TE ALIŞVERİŞ YAPARKEN OBJEKTİFLERE YAKALANDI.

ETEL BALER

SAĞLIKLI BESLENEN VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.

ETEL BALER

SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.

ETEL BALER

SONRASINDA İŞ İNSANI ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

Bebek'te alışveriş...

Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı seyahatinden sonra rotasını İstanbul'a çevirdi. Bebek'te objektiflere yansıyan Baler, misafirleri için alışveriş yaptı.

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Bebek'te alışveriş...

Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı seyahatinden sonra rotasını İstanbul'a çevirdi. Bebek'te objektiflere yansıyan Baler, misafirleri için alışveriş yaptı.

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