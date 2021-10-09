Tarz kombinler

AYLİN TAHİNCİOĞLU
Aylin Tahincioğlu
Melisa Von Faber Castell
Ümit Boyner
Ronit Hakko
Derin Mermerci
Nevbahar Koç
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Contemporary İstanbul'da sanatçılarla çekimlere başladı.
Sanatçı Haluk Levent, Manavgat orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek vermek amacıyla Rus Kızılordu Korosu ile birlikte konser gerçekleştirdi.
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