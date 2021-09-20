İş ve sanat dünyasının önde gelen seçkin isimleri The Bo Viera, Aston Martin Turkey ve Panerai ev sahipliğinde bir araya geldi.
20 Eylül 2021 Pazartesi
AHMET NUR ÇEBİ, SALİH BEZCİ, EFE BEZCİ, SÜLEYMAN USLU
VEDAT AŞÇI, OSMAN GEYLAN
SALİH BEZCİ, EFE BEZCİ, AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
İş dünyası buluştu!
İş ve sanat dünyasının önde gelen seçkin isimleri The Bo Viera, Aston Martin Turkey ve Panerai ev sahipliğinde bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.