Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Bebek'te objektiflere yansıdı.
02 Eylül 2021 Perşembe
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
Arsel Bebek'te...
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Bebek'te objektiflere yansıdı.
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