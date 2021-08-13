Nişantaşı'nda yaz...

İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, yaz aylarının tadını Nişantaşı'nda çıkarıyor

13 Ağustos 2021 Cuma

YAZLARI HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA KALAN İŞ İNSANI SERDAR BİLGİLİ, NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

DOSTLARIYLA YEMEK YİYEN İŞ İNSANI, KEYİFLİYDİ

ÜNLÜ MODACI DİLEK HANİF, NİŞANTAŞI'NA UĞRADI

TAKSİM'DE SHOWROOM'U BULUNAN MODACI DİLEK HANİF, MAĞAZALARI GEZEREK ALIŞVERİŞ YAPTI

SERDAR BİLGİLİ

SERDAR BİLGİLİ

SERDAR BİLGİLİ

DİLEK HANİF

DİLEK HANİF

Nişantaşı'nda yaz...

İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, yaz aylarının tadını Nişantaşı'nda çıkarıyor

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İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, yaz aylarının tadını Nişantaşı'nda çıkarıyor
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