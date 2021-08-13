İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, yaz aylarının tadını Nişantaşı'nda çıkarıyor
13 Ağustos 2021 Cuma
YAZLARI HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA KALAN İŞ İNSANI SERDAR BİLGİLİ, NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ
DOSTLARIYLA YEMEK YİYEN İŞ İNSANI, KEYİFLİYDİ
ÜNLÜ MODACI DİLEK HANİF, NİŞANTAŞI'NA UĞRADI
TAKSİM'DE SHOWROOM'U BULUNAN MODACI DİLEK HANİF, MAĞAZALARI GEZEREK ALIŞVERİŞ YAPTI
SERDAR BİLGİLİ
SERDAR BİLGİLİ
SERDAR BİLGİLİ
DİLEK HANİF
DİLEK HANİF
Nişantaşı'nda yaz...
İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, yaz aylarının tadını Nişantaşı'nda çıkarıyor
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