Machler'den annesine sürpriz kutlama

BETTINA, URS, LEONNA MACHLER
CAN HAKKO, BETTINA, URS, MACHLER
BETTINA MACHLER
Bettina Machler ve kardeşi Urs Machler annelerinin doğum günün bir sürprizle kutladı.
Ronit Hakko
Ümit Boyner
Begüm Şen
Türkiye'nin 21 ilinde çıkan yangınlara yakından şahit olan Feryal Gülman ve Aslışah Alkoçlar paylaşımlarıyla yardım isteyerek acıya ortak oldular.
Sosyetik güzel Derin Mermerci yakın arkadaşı Özgür Masur ile bir araya geldi.
Melis Çiftçi, Bodrum'da kızı ve dostlarıyla birlikte tekne turu yaptıktan sonra kendini serin sulara bıraktı.
İşadamı Kaya Ersu, kız arkadaşı Ebru Yücebaşoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken HT Kulüp objektifine yansıdı.