‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ ekibi Budur'da...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesinin yeni durağı göller bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Burdur oldu.

09 Temmuz 2021 Cuma

PERVİN, ASLAN CAN ERSOY

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, MURAT KALEAĞASIOĞLU

GENEL

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY, MURAT KALEAĞASIOĞLU

‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ ekibi Budur'da...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesinin yeni durağı göller bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Burdur oldu.

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‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ ekibi Budur'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesinin yeni durağı göller bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Burdur oldu.
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