‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ ekibi Budur'da...

PERVİN, ASLAN CAN ERSOY
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, MURAT KALEAĞASIOĞLU
GENEL
PERVİN ERSOY
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesinin yeni durağı göller bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Burdur oldu.
Ayşe Boyner
Aylin Tahincioğlu
Carolıne Koç
Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesinin yeni durağı göller bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Burdur oldu.
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