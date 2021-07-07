Vakt-i Fener'e özel tanıtım

ALİ KOÇ, BURAK KARAVİT, SİMLA TÜRKER BEYAZIT, FATİH AKARSU
ALİ KOÇ
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, sanatçı Burak Karavit'in ortaya çıkardığı eserin tanıtımını yaptı.
Aylin Tahincioğlu
Ayşe Boyner
Carolıne Koç
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