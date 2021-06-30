Beylerin cadde turu...

HALİS KOMİLİ
İŞADAMI HALİS KOMİLİ BEBEK'TE TEKNE BEKLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
YALÇIN AYAYDIN
ALLEN HAKKO
İş insanı Halis Komili, Yalçın Ayaydın ve Allen Hakko İstanbul'un elit semti Bebek'te HT Kulüp kameralarına yansıdılar.
Begüm Şen
Demet Sabancı Çetindoğan
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
Her yıl müdavimi olduğu Bodrum'da tatil yapan Derya Ayaydın, yakın arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.
Koleksiyoner Hakan Çarmıklı, kızı Yasemin ile Bebek'te akşam yemeği yedi.
İş insanı Kaya Sabancı Monako'dan tatil için geldiği Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte stres attı.