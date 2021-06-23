Denizin keyfini çıkardı

Sosyetenin tanınmış simalarından Maya Portakal Bitargil kızıyla birlikte evlerinin iskelesinde denize girdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL BODRUM'DA KIZI İLE BİRLİKTE TATİL YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ.

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

İSKELEDE GÜNEŞLENEN MAYA PORTAKAL BİTARGİL KOMŞULARIYLA SOHBET ETTİ.

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

İŞ İNSANI İBRAHİM BİTARGİL İLE EVLİ OLAN MAYA PORTAKAL BİTARGİL'İN BİR KIZLARI VAR.

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

ÜNLÜ MÜZAYEDECİ RAFFİ PORTAKALIN KIZI OLAN MAYA PORTAKAL BİTARGİL, BABASI GİBİ SANAT TUTKUNU BİR İSİM

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

Denizin keyfini çıkardı

Sosyetenin tanınmış simalarından Maya Portakal Bitargil kızıyla birlikte evlerinin iskelesinde denize girdi.

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Denizin keyfini çıkardı

Sosyetenin tanınmış simalarından Maya Portakal Bitargil kızıyla birlikte evlerinin iskelesinde denize girdi.
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