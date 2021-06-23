Denizin keyfini çıkardı

MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL BODRUM'DA KIZI İLE BİRLİKTE TATİL YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
İSKELEDE GÜNEŞLENEN MAYA PORTAKAL BİTARGİL KOMŞULARIYLA SOHBET ETTİ.
İŞ İNSANI İBRAHİM BİTARGİL İLE EVLİ OLAN MAYA PORTAKAL BİTARGİL'İN BİR KIZLARI VAR.
ÜNLÜ MÜZAYEDECİ RAFFİ PORTAKALIN KIZI OLAN MAYA PORTAKAL BİTARGİL, BABASI GİBİ SANAT TUTKUNU BİR İSİM
Sosyetenin tanınmış simalarından Maya Portakal Bitargil kızıyla birlikte evlerinin iskelesinde denize girdi.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
İşadamı Mehmet Germiyanlıgil, Bodrum'da bir arkadaşı ile bir araya gelerek sohbet etti.
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Mutlu Ailesi, Türkbükü'nde bir restorantta yemek yerken görüntülendi.
Nilgün Keçili ve kızı Nazlı Keçeli birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
Ünlü işadamı Alp Taşkent ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.