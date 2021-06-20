Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

Babalar Günü dolayısıyla çok sevdikleri babalarına sosyal medyadan mesaj yollayan iş ve sosyete dünyasından ünlü isimler, babalarına ve eşlerine duydukları sevgiyi herkesle paylaştı.

20 Haziran 2021 Pazar

ALİ-NEVBAHAR, SADBERK LEYLA, KERİM RAHMİ KOÇ

ALİ-SADBERK LEYLA KOÇ

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ALİ-SADBERK LEYLA KOÇ

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HİKMET-ALPİN ALBAYRAK

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MEHMET-MELİSA MUTLU

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PINAR-İLHAN SABANCI

İLHAN-PINAR SABANCI

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İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZETÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN, İLHAN-PINAR SABANCI

RALF-SANEM TEZMAN

RALF-SANEM TEZMAN

RALF TEZMAN

BURAK, ZEYNEP, ELİF, AYŞE, ALİ YAKIN

BURAK, KAYRA ÖZTARHAN

İZZET-DİDEM ANTEBİ

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NEDİM-GAMZE KEÇELİ

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AYTEK ŞAVKAN

AYTEK ŞAVKAN

AYTEK ŞAVKAN

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NEZİH,İBRAHİM BARUT

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

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SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

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METE, SİNAN VARDAR

METE-NEYLAN VARDAR

METE-NEYLAN VARDAR

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN

NEJDET-EMEL, DORUK AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN

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CEM, NEHİR ENGİN

Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

Babalar Günü dolayısıyla çok sevdikleri babalarına sosyal medyadan mesaj yollayan iş ve sosyete dünyasından ünlü isimler, babalarına ve eşlerine duydukları sevgiyi herkesle paylaştı.

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