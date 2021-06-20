Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

ALİ-NEVBAHAR, SADBERK LEYLA, KERİM RAHMİ KOÇ
ALİ-NEVBAHAR, SADBERK LEYLA, KERİM RAHMİ KOÇ
ALİ-SADBERK LEYLA KOÇ
ALİ-NEVBAHAR, SADBERK LEYLA, KERİM RAHMİ KOÇ
ALİ-SADBERK LEYLA KOÇ
ALİ-SADBERK LEYLA KOÇ
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET ALBAYRAK
MEHMET-MELİSA MUTLU
MEHMET-MELİSA MUTLU
MEHMET-MELİSA MUTLU
MEHMET-MELİSA MUTLU
MEHMET-MELİSA MUTLU
MEHMET-MELİSA MUTLU
PINAR-İLHAN SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZETÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN, İLHAN-PINAR SABANCI
RALF-SANEM TEZMAN
RALF-SANEM TEZMAN
RALF TEZMAN
BURAK, ZEYNEP, ELİF, AYŞE, ALİ YAKIN
BURAK, KAYRA ÖZTARHAN
İZZET-DİDEM ANTEBİ
İZZET-DİDEM ANTEBİ
İZZET-DİDEM ANTEBİ
İZZET-DİDEM ANTEBİ
İZZET-DİDEM ANTEBİ
İZZET-DİDEM ANTEBİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
AYTEK ŞAVKAN
AYTEK ŞAVKAN
AYTEK ŞAVKAN
AYTEK ŞAVKAN
NEZİH,İBRAHİM BARUT
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
METE, SİNAN VARDAR
METE-NEYLAN VARDAR
METE-NEYLAN VARDAR
NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
NEJDET-EMEL, DORUK AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
CEM, NEHİR ENGİN