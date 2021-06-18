Özel koleksiyon Atina'da tanıtıldı!

GENEL
Dünyaca ünlü giyim markası Haute Couture koleksiyonunu Yunanistan'ın başkenti Atina'da tanıttı.
Oya Eczacıbaşı
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Pervin Ersoy, arkadaşı Emel Oysal ve iş insanı Sarp Evliyagil ile eşi Eda Evliyagil Bebek caddelerinde görüntülendi.
Yeni bir proje için bir araya gelen cemiyet hayatının ünlü simaları Şebnem Çapa'nın doğum gününü kutladı.
Epos7 Yönetim Kurusu Üyesi Beste Yurttaş'ın babası Emekli Yarbay ve Bestekar Gündoğdu Duran vefat etti.
Başarılı iş insanı Ralf Tezman, yakın dostu Moris Kohen ile Bebek'te buluştuktan sonra Kohen'i teknesiyle evine bıraktı.