İtalya'da keyifli tatil

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Etel Baler tatil karelerini paylaştı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi

ETEL BALER İTALYA TATİLİNDEN KARELER PAYLAŞTI.

ETEL BALER

TEKNEDE BOL BOL GÜNEŞLENEN ETEL BALERFİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ.

ETEL BALER

SAĞLIKLI BESLENMEYE VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.

ETEL BALER

SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.

ETEL BALER

ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

İtalya'da keyifli tatil

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Etel Baler tatil karelerini paylaştı.

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