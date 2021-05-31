İtalya'da keyifli tatil

ETEL BALER İTALYA TATİLİNDEN KARELER PAYLAŞTI.
ETEL BALER
TEKNEDE BOL BOL GÜNEŞLENEN ETEL BALERFİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ.
SAĞLIKLI BESLENMEYE VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.
SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.
ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Etel Baler tatil karelerini paylaştı.
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