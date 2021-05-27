Arsel Bebek'te...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel Bebek'te kameralara yansıdı.

27 Mayıs 2021 Perşembe

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL BEBEK'TE SAHİBİ OLDUĞU DİVAN OTEL'DEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ.

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN BİRİSİDİR.

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL

Arsel Bebek'te...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel Bebek'te kameralara yansıdı.

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Arsel Bebek'te...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel Bebek'te kameralara yansıdı.
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