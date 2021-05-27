SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL BEBEK'TE SAHİBİ OLDUĞU DİVAN OTEL'DEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
SEMAHAT ARSEL KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN BİRİSİDİR.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel Bebek'te kameralara yansıdı.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
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