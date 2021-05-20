Aşıklar New York'ta

PIRIL ÇETİNDOĞAN NİŞANLISI GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE NEW YORK'TA TATİL YAPIYOR.
PIRIL ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI VE CENGİZ ÇETİNDOĞAN'IN KIZI OLAN PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÇKHAN KOKULUDAĞ İLE NİŞANLADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU.
PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ
BİR SÜREDİR AŞK YAŞADIĞI SEVGİLİSİ GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATAN PIRIL ÇETİNDOĞAN'IN NİŞAN ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ.
PIRIL ÇETİNDOĞAN VE GÖKHAN KOKULUDAĞ ÇİFTİNİN DÜĞÜN YERİ ZARİF MUSTAFA PAŞA YALISI OLARAK BELİRLENDİ.
Genç sosyetik Pırıl Çetindoğan ve nişanlısı Gökhan Kokuludağ Amerika'da tatile çıktı.
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