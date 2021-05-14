Göcek tatilcileri...

GÖCEK'TE TATİLİNİ GEÇİRENLER ARASINDA DİDEM KURDOĞLU DA VARDI
ZODYAK BOTTA GÖRÜNTÜLENEN DİDEM KURDOĞLU, YAKIN ARKADAŞLARIYLA TATİL YAPIYOR
DİDEM KURDOĞLU
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Didem Kurdoğlu, pandemi dolayısıyla Göcek'te teknede tatil yapıyor
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan, Göcek'te demirli teknelerinde ailece tatil yapıyor.
Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, bayramda teknesini Göcek'e demirledi
Ömer- Alara Malaz çifti, yakın arkadaşları Taha Tatlıcı ile Göcek'te bir araya geldi
İş insanı Erkut Soyak'ın yakın arkadaşı Ayşe San, Göcek'teki teknede bronzlaşmak için kendini Ege güneşine teslim etti