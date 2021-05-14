Göcek tatilcileri...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Didem Kurdoğlu, pandemi dolayısıyla Göcek'te teknede tatil yapıyor

14 Mayıs 2021 Cuma

GÖCEK'TE TATİLİNİ GEÇİRENLER ARASINDA DİDEM KURDOĞLU DA VARDI

ZODYAK BOTTA GÖRÜNTÜLENEN DİDEM KURDOĞLU, YAKIN ARKADAŞLARIYLA TATİL YAPIYOR

DİDEM KURDOĞLU

DİDEM KURDOĞLU

DİDEM KURDOĞLU

Göcek tatilcileri...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Didem Kurdoğlu, pandemi dolayısıyla Göcek'te teknede tatil yapıyor

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Göcek tatilcileri...

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