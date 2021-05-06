Los Angeles'ta 'Şen' davet...

BEGÜM ŞEN'İN DAVETİNE TÜRKİYE'DEN EBRU ŞALLI AKKUŞ DA KATILDI.
BEGÜM ŞEN'İN LOS ANGELES'TAKİ DAVETİNDEN BİR KARE.
UZUN BİR SÜREDİR LOS ANGELES'TA YAŞAYAN BEGÜM ŞEN, EŞİ ADNAN ŞEN İLE YAZLARI TÜRKİYE'YE TATİLE GELİYOR.
İSTANBUL CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN BEGÜM ŞEN, LOS ANGELES'TA DA KENDİNE RENKLİ BİR SOSYAL ÇEVRE EDİNDİ.
BEGÜM ŞEN
Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, dünyaca ünlü bir moda markasının yeni koleksiyon tanıtımı için ev sahipliği yaptı
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
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