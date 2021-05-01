Dürüst'ten karantina paylaşımı

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Elif Dürüst, sosyal medya hesabından tam kapanma paylaşımı yaptı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi

ELİF DÜRÜST TAM KAPANMA SÜRECİNDE EVİNDEN PAYLAŞIM YAPTI.

ELİF DÜRÜST 

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KORONAVİRÜSE YAKALANAN VE KENDİNİ EVDE KARANTİNAYA ALAN ELİF DÜRÜST, HERKESTEN İZOLE BİR YAŞAM SÜRMÜŞTÜ.

ELİF DÜRÜST 

İŞ İNSANI EKREM DÜRÜST'ÜN KIZI OLAN ELİF DÜRÜST 2007 YILINDA ARALIK DERNEĞİ'Nİ KURDU.

ELİF DÜRÜST 

ELİF DÜRÜST 

Dürüst'ten karantina paylaşımı

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Elif Dürüst, sosyal medya hesabından tam kapanma paylaşımı yaptı.

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Dürüst'ten karantina paylaşımı

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Elif Dürüst, sosyal medya hesabından tam kapanma paylaşımı yaptı.