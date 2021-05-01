Dürüst'ten karantina paylaşımı

ELİF DÜRÜST TAM KAPANMA SÜRECİNDE EVİNDEN PAYLAŞIM YAPTI.
ELİF DÜRÜST
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KORONAVİRÜSE YAKALANAN VE KENDİNİ EVDE KARANTİNAYA ALAN ELİF DÜRÜST, HERKESTEN İZOLE BİR YAŞAM SÜRMÜŞTÜ.
İŞ İNSANI EKREM DÜRÜST'ÜN KIZI OLAN ELİF DÜRÜST 2007 YILINDA ARALIK DERNEĞİ'Nİ KURDU.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Elif Dürüst, sosyal medya hesabından tam kapanma paylaşımı yaptı.
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