Düğün yeri kız evi!

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ
DEMET SABANCI VE CENGİZ ÇETİNDOĞAN'IN KIZI OLAN PIRIL ÇETİNDOĞAN NİŞANLADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU.
GENEL
BİR SÜREDİR AŞK YAŞADIĞI SEVGİLİSİ GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATAN PIRIL ÇETİNDOĞAN'IN NİŞAN ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ.
PIRIL ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN VE GÖKHAN KOKULUDAĞ ÇİFTİNİN DÜĞÜN YERİ ZARİF MUSTAFA PAŞA YALISI OLARAK BELİRLENDİ.
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan ve nişanlısı Gökhan Kokuludağ'ın düğün yeri belli oldu.
Caroline Koç
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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.