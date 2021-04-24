Bodrum'da 'Şen' kutlama...

ASLI-METİN ŞEN ÇİFTİ OĞULLARIYLA BİRLİKTE BODRUM'A GİDEREK ALİ ŞEN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.
ASLI-METİN ŞEN
SUZAN, ALİ, METİN, ADNAN ŞEN
FENERBAHÇE'NİN ESKİ YÖNECİLERİNDEN OLAN ALİ ŞEN ZAMANININ ÇOĞUNU BODRUM'DA GEÇİRİYOR.
ALİ ŞEN
Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen yeni yaşını çocukları ve torunlarının sürpriziyle kutladı.
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken Irmak Köseoğlu ise oğlunu gezdirirken görüntülendi.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.