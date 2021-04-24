Bodrum'da 'Şen' kutlama...

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen yeni yaşını çocukları ve torunlarının sürpriziyle kutladı.

24 Nisan 2021 Cumartesi

ASLI-METİN ŞEN ÇİFTİ OĞULLARIYLA BİRLİKTE BODRUM'A GİDEREK ALİ ŞEN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.

ASLI-METİN ŞEN

SUZAN, ALİ, METİN, ADNAN ŞEN

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YÖNECİLERİNDEN OLAN ALİ ŞEN ZAMANININ ÇOĞUNU BODRUM'DA GEÇİRİYOR.

ALİ ŞEN

ALİ ŞEN

Bodrum'da 'Şen' kutlama...

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen yeni yaşını çocukları ve torunlarının sürpriziyle kutladı.

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