Yeni kitabını okurlara tanıttı!

LEYLA ALATON İLK ÖRNEĞİNİ OLUŞTURDUĞU 'BEĞENMEYEN BAKMASIN' ADLI KİTABINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
GENEL
BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR
LEYLA ALATON
SANATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜREN İŞ İNSANI LEYLA ALATON, SIK SIK SERGİ ZİYARETLERİ YAPIYOR.
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN LEYLA ALATON İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR.
İş dünyasının güçlü kadın temsilcilerinden Leyla Alaton, rehber niteliğindeki kitabını sosyal medya hesabından gösterdi.
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
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