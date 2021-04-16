Koçlar koronavirüse yakalandılar!

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ile kızı Esra Koç'un koronavirüs testi pozif çıktı.

16 Nisan 2021 Cuma

CAROLINE KOÇ VE KIZI ESRA KOÇ KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR.

CAROLINE, ESRA KOÇ

CAROLINE KOÇ VE MERHUM MUSTAFA KOÇ'UN , ESRA İLE AYLİN ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

CAROLINE, ESRA, AYLİN KOÇ

CAROLINE KOÇ, RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN OĞULLARI OLAN MUSTAFA KOÇ İLE NİKAH MASASINA OTURDU.

CAROLINE- MUSTAFA KOÇ

KOÇ HOLDİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN CAROLINE KOÇ BAŞARILI BİR İŞ KADINI.

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Koçlar koronavirüse yakalandılar!

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ile kızı Esra Koç'un koronavirüs testi pozif çıktı.

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