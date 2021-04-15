Dinçkök ve Kozanoğlu Bebek'te...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alize Dinçkök ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu Bebek'te bir araya geldi.

15 Nisan 2021 Perşembe

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

MERHUM ALİ DİNÇKÖK'ÜN KIZI OLAN ALİZE DİNÇKÖK AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

BAŞARILI İŞ İNSANI ALİZE DİNÇKÖK 2004 YILINDA SUFFOLK UNİVERSİTY SAWYER SCHOOL OF MANAGEMENT İŞLETME VE İŞ İDARESİ BÖLÜMÜ'NDEN MEZUN OLMUŞTUR.

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK İŞ YAŞAMINA 2005 YILINDA AK-AL TEKSTİL SANAYİ A.Ş'DE STRATEJİK PLANLAMA UZMANI OLARAK BAŞLADI.

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

Dinçkök ve Kozanoğlu Bebek'te...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alize Dinçkök ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu Bebek'te bir araya geldi.

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