Boyner'e enişteden destek...

ALİ KÜRŞAT, AYŞE BOYNER'İN TASARIMLARI İÇİN OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ
Uzun yıllar Beymen ve Boyner’de satın alma bölümünde yöneticilik yapan işkadını Ayşe Boyner tasarımcı oldu.
UZAK DİYARLARDAN İLHAM ALAN AYŞE BOYNER, SOSYAL MEDYADA DA ÇOK AKTİF.
TASARIMLARINI DİJİTAL ORTAMDAN SATIŞA SUNAN BOYNER'İN TASARIMLARI HAYLİ İLGİ GÖRÜYOR
AYŞE BOYNER
Ayşe Boyner, kendi giyim markasını yarattı. Kardeşi Emine Boyner Kürşat'ın eşi Ali Kürşat, Ayşe Boyner'in markası için gönüllü model oldu
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