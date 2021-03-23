METE VARDAR
METE VARDAR FARK YOK SEVGİ VAR PROJESİ KAPSAMINDA ATLAS METE'YE POZ VERDİ.
METE VARDAR, ATLAS METE
JOLLY YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN METE VARDAR UZUN YILLARDIR TURİZM SEKTÖRÜYLE İLGİLENİYOR.
NEYLAN VARDAR İLE EVLİ OLAN METE VARDAR'IN, EGE SİNAN VE CEYLAN ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.
BAŞARALI İŞ İNSANI METE VARDAR SİNAN VE TÜLİN VARDAR'IN OĞLUDUR.
METE, TÜLİN VARDAR
Turizmci iş insanı Mete Vardar 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.
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