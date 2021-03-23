Otizmli çocuklara destek oldu!

Turizmci iş insanı Mete Vardar 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.

23 Mart 2021 Salı

METE VARDAR

METE VARDAR FARK YOK SEVGİ VAR PROJESİ KAPSAMINDA ATLAS METE'YE POZ VERDİ.

METE VARDAR, ATLAS METE

JOLLY YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN METE VARDAR UZUN YILLARDIR TURİZM SEKTÖRÜYLE İLGİLENİYOR.

METE VARDAR

NEYLAN VARDAR İLE EVLİ OLAN METE VARDAR'IN, EGE SİNAN VE CEYLAN ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.

METE VARDAR

METE VARDAR

BAŞARALI İŞ İNSANI METE VARDAR SİNAN VE TÜLİN VARDAR'IN OĞLUDUR.

METE VARDAR

METE VARDAR

METE, TÜLİN  VARDAR

Otizmli çocuklara destek oldu!

Turizmci iş insanı Mete Vardar 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.

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