Aşıklar Bebek'te...

ALARA KOÇİBEY, EREN MOROVA
UZUN SÜREDİR BERABER OLAN ALARA KOÇİBEY VE EREN MOROVA ÇİFTİ BEBEK'TE BİRLİKTE YEMEK YEDİ.
ÜNLÜ RALLİCİ RENÇ KOÇİBEY'İN KIZI OLAN ALARA KOÇİBEY İSTANBUL, LONDRA VE NEW YORK'TA İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI.
Ş İNSANI CEM UZAN'LA 13 YIL EVLİ KALAN ALARA KOÇİBEY'İN EMRE RENÇ VE YASMİN PARİS ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.
Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti Bebek'te görüntülendi.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
İş dünyasının ünlü beyleri, Boğaz'ın keyfini bir araya gelerek çıkardı.