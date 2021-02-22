Ulusoy'dan romantik kutlama

İşadamı Alican Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Hande Subaşı'nın doğum gününü kutladı.

22 Şubat 2021 Pazartesi

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

GENEL

ULUSOY ULUSLARARASI YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN ALİCAN ULUSOY BİR SÜREDİR OYUNCU HANDE SUBAŞI İLE AŞK YAŞIYOR.

 

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

BİRLİKTE SEYAHATLERE ÇIKAN ALİCAN ULUSOY VE HANDE SUBAŞI BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYORLAR.

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

Ulusoy'dan romantik kutlama

İşadamı Alican Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Hande Subaşı'nın doğum gününü kutladı.

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İşadamı Alican Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Hande Subaşı'nın doğum gününü kutladı.
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