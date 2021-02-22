Ulusoy'dan romantik kutlama

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
GENEL
ULUSOY ULUSLARARASI YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN ALİCAN ULUSOY BİR SÜREDİR OYUNCU HANDE SUBAŞI İLE AŞK YAŞIYOR.
BİRLİKTE SEYAHATLERE ÇIKAN ALİCAN ULUSOY VE HANDE SUBAŞI BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYORLAR.
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