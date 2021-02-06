Kosif'ten eğlenceli dans...

MART 2012'DE İŞ İNSANI HAKAN KOSİF'LE EVLENEN EVELİZE KOSİF'İN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
ÜNLÜ ÇİFT, ŞUBAT 2018'DE OĞULLARI THEO'YU KUCAKLARINA ALMIŞTI.
EVELİZE KOSİF, OCAK 2020'DE İKİZLERİNİ DOĞURDU.
EVELİZE KOSİF, SOSYAL MEDYAYI EN AKTİF KULLANAN İSİMLERDEN.
EVELİZE KOSİF
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, popüler bir uygulamada paylaştığı eğlenceli dans videosuyla beğeni topladı
Melisa Mutlu
Sanem Tezman
Demet Sabancı Çetindoğan
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan sevgilisi Gökhan Kokuludağ ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
İş insanı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı'nın on parmağında on marifet. Sağlıklı beslenmeye özen gösteren Nazlı Kayı, mutfağa girerek yulak kaseleri hazırladı