Kosif'ten eğlenceli dans...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, popüler bir uygulamada paylaştığı eğlenceli dans videosuyla beğeni topladı

06 Şubat 2021 Cumartesi

MART 2012'DE İŞ İNSANI HAKAN KOSİF'LE EVLENEN EVELİZE KOSİF'İN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

ÜNLÜ ÇİFT, ŞUBAT 2018'DE OĞULLARI THEO'YU KUCAKLARINA ALMIŞTI.  

EVELİZE KOSİF, OCAK 2020'DE İKİZLERİNİ DOĞURDU.

EVELİZE KOSİF, SOSYAL MEDYAYI EN AKTİF KULLANAN İSİMLERDEN.

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

Kosif'ten eğlenceli dans...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, popüler bir uygulamada paylaştığı eğlenceli dans videosuyla beğeni topladı

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