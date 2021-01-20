Özilhan kızlarını fotoğrafladı...

YASEMİN ÖZİLHAN
EMİNE, ELA ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN 16 TEMMUZ 2011'DE İZZET ÖZİLHAN'LA NİKAH MASASINA OTURDU.
İZZET-YASEMİN ÇİFTİNİN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
YASEMİN, EMİNE, ELA ÖZİLHAN
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan kızlarının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Dr. Özlem Cankurtaran koronavirüs aşısı yaptırdı.