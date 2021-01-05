Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.
05 Ocak 2021 Salı
İŞ İNSANI LEYLA ALATON SPOR YAPMAYI ÇOK SEVİYOR.
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DEVAM EDEN LEYLA ALATON İŞ HAYATINDA DA OLDUKÇA BAŞARILI İSİMLER ARASINDA.
SIK SIK SANAT GALERİNİ GEZEN LEYLA ALATON TAM BİR SANATSEVER.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Sportif Alaton...
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.
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