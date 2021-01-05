Sportif Alaton...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.

05 Ocak 2021 Salı

İŞ İNSANI LEYLA ALATON SPOR YAPMAYI ÇOK SEVİYOR.

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DEVAM EDEN LEYLA ALATON İŞ HAYATINDA DA OLDUKÇA BAŞARILI İSİMLER ARASINDA.

SIK SIK SANAT GALERİNİ GEZEN LEYLA ALATON TAM BİR SANATSEVER.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Sportif Alaton...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zarif ve şık...

Begüm Şen

Farklı stil...

Aylin Saruhan
Tarzıyla göz dolduruyor

Ümit Boyner
Sportif Alaton...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.
İkizlerle doğa yürüyüşü...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif çocuklarıyla birlikte doğada yürüyüş yaptı.
Tarzıyla göz dolduruyor

Derin Mermerci
SMA'LI çocuklara destek kampanyası!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Pınar Sabancı ve Melda Kosif Milli Piyango'da devredilen paranın SMA'lı çocuklara bağışlanması için başlantılan kampanyaya destek gösterdi.
Uludağ'da tatil keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nilüfer Bulut ve Ahmet Güneştekin Uludağ'da tatil yaptı.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Gizlilik Politikası’nı’ inceleyebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ