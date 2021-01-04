Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nilüfer Bulut ve Ahmet Güneştekin Uludağ'da tatil yaptı.
04 Ocak 2021 Pazartesi
CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN NİLÜFER BULUT YENİ YILI ULUDAĞ'DA KARŞILADI.
AHMET GÜNEŞTEKİN
GENEL
NİLÜFER, DİLA BULUT
NİLÜFER, DİLA BULUT
NİLÜFER, DİLA BULUT
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Uludağ'da tatil keyfi...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nilüfer Bulut ve Ahmet Güneştekin Uludağ'da tatil yaptı.
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