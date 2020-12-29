Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sanem Tezman İstanbul'un elit semti Bebek'te alışveriş yaparken görüntülendi.
29 Aralık 2020 Salı
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Tezman'ın alışveriş turu...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sanem Tezman İstanbul'un elit semti Bebek'te alışveriş yaparken görüntülendi.
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