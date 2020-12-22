SMA'lı çocuklara umut oldular!

Cemiyet hayatının ünlü simaları SMA hastası çocuklar için yardım çağrısında bulunarak çocuklara destek oldular.

22 Aralık 2020 Salı

FERYAL GÜLMAN KAMPANYAYA KATILARAK EYLÜL BEBEK İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.

BERRİN ZORLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN EYLÜL BEBEK İÇİN PAYLAŞIM YAPTI.

CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN BAHAR ŞER, SMA'LI BEBEKLER İÇİN YARDIMA KOŞANLARDAN...

BEYZA UYANOĞLU DA BU İYİLİK HAREKETİNİN ÖNCÜLERİNDEN

ÇOCUKLAR SÖZ KONUSU OLUNCA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN DA YARDIMSEVER İSİMLERDEN

İDİL FIRAT

FERYAL GÜLMAN

İDİL FIRAT

YASEMİN ÖZİLHAN

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

BAHAR ŞER

BAHAR ŞER

BAHAR ŞER

SMA'lı çocuklara umut oldular!

Cemiyet hayatının ünlü simaları SMA hastası çocuklar için yardım çağrısında bulunarak çocuklara destek oldular.

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