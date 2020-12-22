SMA'lı çocuklara umut oldular!

FERYAL GÜLMAN KAMPANYAYA KATILARAK EYLÜL BEBEK İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.
FERYAL GÜLMAN KAMPANYAYA KATILARAK EYLÜL BEBEK İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.
BERRİN ZORLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN EYLÜL BEBEK İÇİN PAYLAŞIM YAPTI.
CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN BAHAR ŞER, SMA'LI BEBEKLER İÇİN YARDIMA KOŞANLARDAN...
BEYZA UYANOĞLU DA BU İYİLİK HAREKETİNİN ÖNCÜLERİNDEN
ÇOCUKLAR SÖZ KONUSU OLUNCA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN DA YARDIMSEVER İSİMLERDEN
İDİL FIRAT
FERYAL GÜLMAN
İDİL FIRAT
YASEMİN ÖZİLHAN
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
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