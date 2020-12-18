İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Cem Hakko alışveriş merkezindeki mağazasını teftiş etti.
18 Aralık 2020 Cuma
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakko teftişe çıktı
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Cem Hakko alışveriş merkezindeki mağazasını teftiş etti.
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