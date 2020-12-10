Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Beyza Uyanoğlu yakın arkadaşı Yasemin Masis'in doğum gününü kutladı.
10 Aralık 2020 Perşembe
YASEMİN MASİS, BEYZA UYANOĞLU
YASEMİN MASİS, BEYZA UYANOĞLU
YASEMİN MASİS, BEYZA UYANOĞLU
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
Masis'e özel kutlama
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Beyza Uyanoğlu yakın arkadaşı Yasemin Masis'in doğum gününü kutladı.
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