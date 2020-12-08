Derin Mermerci, köpekleriyle birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
08 Aralık 2020 Salı
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Mermerci köpekleriyle poz verdi!
Derin Mermerci, köpekleriyle birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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