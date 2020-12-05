Sosyetenin genç temsilcisi Melisa Tapan, evinin salonunu ofise çevirdi.
05 Aralık 2020 Cumartesi
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Tapan evini ofise çevirdi!
Sosyetenin genç temsilcisi Melisa Tapan, evinin salonunu ofise çevirdi.
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