Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, yeni doğan sıpalarıyla poz verdi.
30 Kasım 2020 Pazartesi
CEM BOYNER
GENEL
CEM BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
"Kömür sıpamız doğdu"
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, yeni doğan sıpalarıyla poz verdi.
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