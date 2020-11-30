"Kömür sıpamız doğdu"

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, yeni doğan sıpalarıyla poz verdi.

30 Kasım 2020 Pazartesi

CEM BOYNER

GENEL

CEM BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

"Kömür sıpamız doğdu"

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, yeni doğan sıpalarıyla poz verdi.

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