GÜLİN ÖNGÖR, KENDİNİ BİLDİ BİLELİ SAÇLARINI HEP KISA KESTİRİYOR
GOLF SPORUYLA İLGİLENEN BEYHAN BENARDETE, KISA SAÇLARIYLA ÇOK MUTLU
Kısa saç modasının temsilcileri..
Cemiyet hayatından ünlü kadınlar, daha dinamik ve modern görünüm sağlayan kısa saçlarını yıllardır aynı modelde kullanıyorlar
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