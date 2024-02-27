Kısa saç modasının temsilcileri..

Cemiyet hayatından ünlü kadınlar, daha dinamik ve modern görünüm sağlayan kısa saçlarını yıllardır aynı modelde kullanıyorlar

Giriş: 27 Şubat 2024 Salı

CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN MÜZEYYEN KEÇELİ, YILLARDIR DEĞİŞMEYEN KISA SAÇ KESİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

LEYLA ALATON, YILLARDIR SAÇLARINI KISA KESİM KULLANIYOR

GÜLİN ÖNGÖR, KENDİNİ BİLDİ BİLELİ SAÇLARINI HEP KISA KESTİRİYOR

GOLF SPORUYLA İLGİLENEN BEYHAN BENARDETE, KISA SAÇLARIYLA ÇOK MUTLU

Kısa saç modasının temsilcileri..

Cemiyet hayatından ünlü kadınlar, daha dinamik ve modern görünüm sağlayan kısa saçlarını yıllardır aynı modelde kullanıyorlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zarif tercihler...

Caroline Koç
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Kısa saç modasının temsilcileri..

Cemiyet hayatından ünlü kadınlar, daha dinamik ve modern görünüm sağlayan kısa saçlarını yıllardır aynı modelde kullanıyorlar
En sevdikleriyle yeni yaş kutlaması...

Ünlü oyuncu Beren Saat, yeni yaşını cemiyet hayatından ünlü isimlerin de katıldığı çok özel bir partiyle kutladı
SAG Ödülleri'nde kırmızı halı stilleri...

30. Screen Actors Guild Ödülleri dün akşam Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Kırmızı halıda yürüyen yıldızlar stilleriyle göz doldurdu
Bebek'te eğlenceli hafta sonu...

İş dünyasından ünlü isimler, Bebek'in renkli caddelerinde hafta sonu keyifli anlar yaşadı
Karın tadını doyasıya çıkardılar...

Corporate Weekend, Uludağ’da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından da etkinliğe katılan ünlü isimler gündüz kayak yaparken akşam da doyasıya eğlendiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.