Neşe Gönül ve Hande Sezer Pekcan yakın dostları Monik İpekel'in yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladı.
05 Mayıs 2022 Perşembe
HANDE SEZER PEKCAN, NEŞE GÖNÜL, MONİK İPEKEL
MONİK İPEKEL
MONİK İPEKEL
MONİK İPEKEL
MONİK İPEKEL
MONİK İPEKEL
MONİK İPEKEL
Dostlarından özel kutlama!
Neşe Gönül ve Hande Sezer Pekcan yakın dostları Monik İpekel'in yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.