Davetler

İstanbul sanatla buluştu...

Çağdaş sanatın en dinamik isimlerini, galerileri ve yeni nesil sanat inisiyatiflerini bir araya getiren CI BLOOM, 5. edisyonuyla İstanbul'u sanatla yeniden buluşturdu.

Giriş: 16 Nisan 2026 Perşembe 10:28 Güncelleme: 16 Nisan 2026 Perşembe 10:28
Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverleri bir araya getirdi. İstanbul'a baharı getiren sanat fuarı CI Bloom, bu yıl beşinci edisyonuyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını açan sanat etkinliğine; Ralf Tezman, Raif Dinçkök, Suzan Sabancı, Ali Güreli gibi çok sayıda isim katıldı. Her yıl büyüyen ve güçlenen CI BLOOM, Türkiye’nin farklı şehirlerinden galerileri ve bağımsız inisiyatifleri aynı çatı altında buluşturarak çağdaş sanatın en güncel üretimlerine alan açıyor. Genç, cesur ve yenilikçi bakış açılarıyla şekillenen fuar; koleksiyonerler, sanat profesyonelleri ve sanatseverler için güçlü keşifler, yeni karşılaşmalar ve ilham dolu anlar vadediyor. CI BLOOM yalnızca bir sanat fuarı değil; yeni fikirlerin, farklı seslerin ve yaratıcı enerjinin bir araya geldiği canlı bir platform. Bu yıl da sanat dünyasının dikkatini İstanbul’a çeken fuar, genç galerilere ve sanat inisiyatiflerine görünürlük sağlarken çağdaş sanat sahnesine yeni bir soluk kazandırıyor. Bu yıl fuarda yer alan galeriler ve sanat inisiyatifleri, çağdaş sanatın farklı disiplinlerini ve yeni üretim pratiklerini ziyaretçilerle buluşturuyor. İstanbul, baharın en enerjik sanat buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor.

Hakan YAĞCI




CI Bloom istanbul

Güncel Aynı sofrada bir arada...

Melisa Von Faber-Castell, yakın dostları Bettina Machler ve Caroline Koç’u evinde kurduğu şık sofrada ağırlayarak keyifli bir akşam yemeğine imza attı.
Güncel 'Ruhumuzu ve bedenimizi besledik'

Melda Kosif, sanatın iyileştirici gücüne sığındı. Eline fırçayı alıp renklerin dünyasına yolculuk yapan Kosif, 'Ruhumuzu ve bedenimizi besledik' diyerek huzur dolu anlarını takipçileriyle paylaştı."
Davetler 'CI Bloom' sanatseverlere kapılarını açtı

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen CI Bloom, 5. edisyonuyla sanat tutkunlarına kapılarını açtı.
Güncel Toplusoy'a hüzünlü veda...

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile eşi İpek Toplusoy’un kızları Selin Toplusoy, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Kızının doğum gününü kutladı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, yurt dışında yaşayan kızı Ceyda Dinçer’in yeni yaşını duygusal bir kolajla kutladı.
Güncel 'Sevdiğim Paris'

Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve ablası Yosun Reza ile birlikte Fransa’nın başkentine keyifli bir seyahat gerçekleştirdi.
Güncel Toplusoy Ailesi'nin acı günü

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile eşi İpek Toplusoy'un kızları Selin Toplusoy, mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Güncel Tropikal cennette tatil...

Sık sık ailece seyahate çıkan Hacı ve Nazlı Sabancı çifti, tropikal cennet Maldivler’de stres attı.
Güncel Oğluyla birlikte hukuk mücadelesi veriyor

İş insanı Leyla Alaton’un şikayetiyle şirket içini boşaltmak, para aklama ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanan 6 sanığın davasına devam edildi; duruşmaya Alaton’un oğlu Efe Eros Güneyli de katıldı.

Güncel "Londra günlükleri"

Londra tatilinden keyifli kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar Demirağ, annesi Gülşah Alkoçlar ve çocuklarıyla birlikte şehrin tadını çıkarırken, binicilik kulübündeki "country" stiliyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Güncel Komşuda kız kıza tatil...

Tatil sezonunu her zamankinden erken açan Sanem Tezman, Melda Kosif ve Hande Gamgam, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte rotayı komşuya çevirdi.

