İstanbul sanatla buluştu...

Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverleri bir araya getirdi. İstanbul'a baharı getiren sanat fuarı CI Bloom, bu yıl beşinci edisyonuyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını açan sanat etkinliğine; Ralf Tezman, Raif Dinçkök, Suzan Sabancı, Ali Güreli gibi çok sayıda isim katıldı. Her yıl büyüyen ve güçlenen CI BLOOM, Türkiye’nin farklı şehirlerinden galerileri ve bağımsız inisiyatifleri aynı çatı altında buluşturarak çağdaş sanatın en güncel üretimlerine alan açıyor. Genç, cesur ve yenilikçi bakış açılarıyla şekillenen fuar; koleksiyonerler, sanat profesyonelleri ve sanatseverler için güçlü keşifler, yeni karşılaşmalar ve ilham dolu anlar vadediyor. CI BLOOM yalnızca bir sanat fuarı değil; yeni fikirlerin, farklı seslerin ve yaratıcı enerjinin bir araya geldiği canlı bir platform. Bu yıl da sanat dünyasının dikkatini İstanbul’a çeken fuar, genç galerilere ve sanat inisiyatiflerine görünürlük sağlarken çağdaş sanat sahnesine yeni bir soluk kazandırıyor. Bu yıl fuarda yer alan galeriler ve sanat inisiyatifleri, çağdaş sanatın farklı disiplinlerini ve yeni üretim pratiklerini ziyaretçilerle buluşturuyor. İstanbul, baharın en enerjik sanat buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor.

Hakan YAĞCI