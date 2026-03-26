İstanbul’un şarkıları hayat buldu

Giriş: 26 Mart 2026 Perşembe 10:18 Güncelleme: 26 Mart 2026 Perşembe 10:18
İstanbul’un kültür ve sanat hayatının kalbinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, hafızası yüzyıllara yayılan bir şehrin sesine ev sahipliği yaptı. Sanatçı Ezgi Köker’in “İstanbul Şarkıcısı” adlı solo albümünün tanıtım konseri, sanatseverlerle buluşarak unutulmaz bir geceye dönüştü. Musıki Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen proje, İstanbul’un musıkiyle yoğrulmuş ruhunu günümüze taşıma amacıyla yola çıktı. “İstanbul Şarkıcısı” albümü aynı zamanda tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşarak bu özel repertuvarı geniş kitlelere ulaştırdı. İstanbul, asırlardır sadece bir şehir değil; duyan, hisseden ve anlatan bir varlık olmuştur. Mehtaplı gecelerin dinginliğinden ayrılıkların ince sızısına, kıyılarında yankılanan şarkılardan zarif meclislerin neşesine kadar pek çok duygu, bu şehirde musıkiye dönüşmüştür. “İstanbul Şarkıcısı” albümü de tam olarak bu duyguların izini sürerek, klasik repertuvarın seçkin eserlerini çağdaş bir yorumla yeniden dinleyiciyle buluşturuyor. Ezgi Köker, kendine has yorumu ve güçlü müzikal ifadesiyle, geçmişin zarafetini bugünün duyarlılığıyla harmanlıyor. Sanatçıya eşlik eden usta sazende kadrosu ise bu yolculuğu derinleştirerek dinleyiciyi zamanlar arasında dolaştırıyor. Her eser, İstanbul’un başka bir hâlini fısıldıyor; kimi zaman bir yalıda yankılanan ince bir nağme, kimi zaman bir vedanın sessiz ağıtı olarak hayat buluyor. Albümün görsel dünyası da en az müziği kadar anlam yüklü. Klip çekimlerinin, İstanbul’un tarihî belleğinde simgesel bir yere sahip olan Pera Palas Hotel’ta gerçekleştirilmiş olması, projeye güçlü bir atmosfer katıyor. Bu tercih, çalışmanın yalnızca işitsel değil, aynı zamanda mekânsal bir hafıza taşıyıcısı olduğunun altını çiziyor. Musıki Eğitim Vakfı ve Sanatçı Fikret Erkaya ev sahipliğinde gerçekleşen bu proje ile kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki misyonunu bir kez daha vurguluyor. Vakıf, sanat üretimini destekleyen yaklaşımıyla, gelenekten beslenen ama geleceğe seslenen projelere öncülük etmeye devam ediyor. AKM’de gerçekleşen bu özel konser, dinleyicilere yalnızca bir müzik dinletisi değil; İstanbul’un ruhunda bir yolculuk sundu.

Onur AYDIN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 23. yıla görkemli gala...

Türkiye’de otizmli çocukların erken tanı ve nitelikli eğitime erişmesine öncülük eden Tohum Otizm Vakfı, kuruluşunun 23. yılında düzenlediği gala gecesinde iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismi aynı amaç etrafında bir araya getirdi.
İstanbul'un şarkıları hayat buldu

İstanbul’un kültür ve sanat hayatının kalbinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, hafızası yüzyıllara yayılan bir şehrin sesine ev sahipliği yaptı.

Jet Set 'Kardashian' F1 yıldızıyla aşk yaşıyor

7 kez Formula 1 Şampiyonu olan Lewis Hamilton ve Kim Kardashian'ın aşk yaşadığı iddiası kulisleri sallarken, ikili Paris'te aynı otele giriş yaparken görüntülendi.

Güncel Kültür elçileri sertifikalarını aldı

Kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket eden EPOS 7 Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği kapsamlı eğitim programını başarıyla tamamladı.
Güncel "Cher" Bodrum'da kül oldu

Şer Ailesi'nin Bodrum koylarındaki vazgeçilmezi "Cher" isimli motor yat, Yalıkavak’taki faciada kül oldu.
Güncel Zorlular'ın renkli Meksika tatili...

Meksika’nın egzotik atmosferinde eşi ve dostlarıyla enerji depolayan Berrin Zorlu, efsanevi sanatçı Frida Kahlo’nun izini sürerek sanat dolu bir kültür turuna çıktı.
Güncel Sanatın Ruhu İstanbul Modern'de...

İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için İstanbul Modern'de çekim yaptı.
Magazin Hattı “Kentsel Ağıt / Urban Lament” sergisi...

Çağdaş Türk sanatçı Özlem Zerey, yeni kişisel sergisi “Kentsel Ağıt / Urban Lament” ile sanatseverlerle buluştu.
Güncel "Cambridge’de geçirdiğim birkaç gün"

Sabancı ailesinin genç kuşak temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, İngiltere’nin akademik kalbi Cambridge’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, modern dünyanın sorunları ile tarihin mirasını harmanlayan etkileyici bir yazı paylaştı.
Güncel Amerika'da eğlenceli tatil...

Dj Faruk Sabancı, oyuncu sevgilisi Esra Bilgiç'le birlikte Amerika tatiline çıktı.
Güncel Monako hatırası...

Neslihan Sabancı, fırsat buldukça seyahat ettiği Monako'yu bu kez dostlarıyla ziyaret etti.
Magazin Hattı Bayramı İstanbul'da geçirdi...

Ünlü mimar Merve Mermer, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek Ramazan Bayramı’nı megakent İstanbul’da geçirdi.

