Yeni mağazaya şık koleksiyon...

Tasarımlarıyla ilham veren moda markası Muse For All, Zorlu Center'da gerçekleştirdiği pop-up mağaza açılışı ile yeni 'Modern Nostalgia' İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı. Yasemin Öğün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen özel etkinlik, markanın zamansız zarafet ve sofistike lüksü ön plana çıkaran yeni koleksiyonunu moda severlerle buluşturdu. Sevilen tasarımlarıyla yurt dışına açılmayı hedefleyen marka; moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini Zorlu Center’daki yeni mağazasında ağırladı. Aralarında Ahu Orakçıoğlu, Ayşegül Toplusoy, Tuba Develi, Özlem Avcıoğlu, Aslı Ekşioğlu, Neşe Gönül gibi tanınmış cemiyet hayatından davetliler, markanın yeni sezonda tasarımlarını ilk kez görme fırsatı buldu. Etkinlik, misafirlere koleksiyonun ruhunu ve zanaatını yakından deneyimleme imkânı sunarak büyük beğeni topladı. ‘Modern Nostalgia’ koleksiyonu, geçmişin zarafetini günümüz modası ile buluşturarak, Muse For All’ın kusursuz işçiliğini ve dikkat çekici tasarım anlayışını yansıtıyor.