Demirbükü Koyu'nda tatil...

İş dünyasının önde gelen iş insanlarından Erhan Kamışlı eşi Emine Kamışlı ile birlikte yaz tatili için geldikleri Bodrum’da objektifimize yansıdı. Bodrum Demirbükü Koyu'na demirledikleri lüks yatlarında tatile başlayan Kamışlılar sabah yatın arkasında birlikte kahvaltı yaptı. Daha sonra golf turnuvasına katılmak için Erhan Kamışlı yattan ayrıldı. Emine Hanım teknenin arkasında güneşlenip tabletiyle oyalanarak vakit geçirdi. Akşam saatlerine doğru Emine Hanım zodyak botla yattan ayrılıp arkadaşlarının yanına geçti.

Hakan YAĞCI